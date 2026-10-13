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«Он прячет свой страх за грязными тычками в глаза». Непобеждённый Хокит — о Сириле Гане

«Он прячет свой страх за грязными тычками в глаза». Непобеждённый Хокит — о Сириле Гане
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Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит резко высказался в адрес новоиспечённого чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана. Их бой станет главным событием турнира UFC 334, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Обратный отсчёт до пресс-конференции ровно месяц. Сириль будет строить из себя крутого, может, даже посмеётся над моими шутками. Он прячет страх за нарушениями правил и грязными тычками в глаза. И бой, и пресс-конференция — всё это будет за мной. Ган — француз, а они все ссут сидя», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

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