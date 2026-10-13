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«Нужно ценить этих парней». Пейдж поддержал критику в адрес UFC из-за низких гонораров

«Нужно ценить этих парней». Пейдж поддержал критику в адрес UFC из-за низких гонораров
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Бывший боец Bellator и UFC, выступающий в полусреднем и среднем весе, а ныне боец лиги Misfits Boxing британец Майкл Пейдж выразил уверенность в том, что руководству североамериканской лиги необходимо решить проблему недовольства бойцов низкой оплатой труда.

«Кажется, это распространённая тема в UFC. Если бы я был на руководящей должности в UFC, то хотел бы положить этому конец. Для меня же было бы просто неловко, что мои чемпионы жалуются. Я бы лично хотел это исправить.

Я чувствую, что в UFC могли бы делать гораздо больше для бойцов. Независимо от того, нравится вам это или нет, это крупнейшее шоу в мире ММА. Поэтому нужно ценить этих парней, там есть невероятно талантливые бойцы», — приводит слова Пейджа журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

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