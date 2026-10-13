«Я должен победить». Перейра объяснил, почему поединок с Павловичем имеет большое значение

Бывший обладатель титула UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразилец Алекс Перейра рассказал, что расценивает бой с россиянином Сергеем Павловичем как возможность возвращения в борьбу за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.

«С тех пор как у меня появилась возможность завоевать третий пояс, я не хочу упускать её. Это отличная возможность, которая достаётся не всем. И, мужик, мне нужно это, я должен выиграть этот бой [с Павловичем]. Все знают, что это очень важный поединок, который наверняка продвинет меня вперёд и даст мне шанс снова побороться за пояс. Так что я воспользуюсь тем, что моё имя на слуху, понимаешь? И это интересно, так что я этим воспользуюсь.

Есть люди, которым, ну, трудно добраться до титульного боя, и они видят, что организация заинтересована сделать это для меня, так что я воспользуюсь [этим шансом]. Если не получится, мужик, мы вернёмся, понимаешь? Но я сосредоточен на этом бое. И более расслаблен перед этим поединком», — сказал Перейра в интервью на YouTube-канале Laerte Viana na área — MMA.