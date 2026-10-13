«С кем поставят, с тем и буду драться». Перейра не исключил возвращения в полутяжёлый вес

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра не исключил возвращения в категорию до 93 кг.

«Невозможно знать, что произойдёт. Я всегда говорил, что не выбираю соперников: с кем поставят, с тем и буду драться. Сейчас говорят, что этот тяжеловес страшен, тот убийца и сделает то и то со мной. Я дерусь с Павловичем. И в полутяжёлом весе мне нечего сказать. Но я открыт к поединку в любом весе — просто дайте мне бой», — сказал Перейра в интервью на YouTube-канале Laerte Viana na área — MMA.

У представителя Бразилии в профессиональном рекорде в ММА 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В качестве профи Алекс дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Также Поатан имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу.