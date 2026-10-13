Камил Гаджиев заявил, что индустрия ММА в России находится в кризисном положении

Президент лиги Fight Nights Global, а также футбольного клуба Медиалиги Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что российская индустрия смешанных единоборств переживает кризис.

«Магомед Бибулатов сказал, что уволит из АСА 50 бойцов. Семерых уже уволили. Сократится количество турниров до 10 или 11. Это уже второе сокращение за два года. Как будто индустрия переживает кризис не в качественном, а в количественном смысле. Хотя у Fight Nights этот год сумасшедший, у нас 13 турниров. Не знаю, что будет в следующем.

В индустрию заходит меньше денег. Спонсоры, которые тратили деньги на маркетинг и были максимально социальными, сегодня тратят на другое. На благополучие страны – сами понимаете, о чём я.

Иногда заходишь в компанию, а они говорят: «Камил, в этом году сам знаешь, на что мы тратим, поэтому разговоры о маркетинге в спорте неуместны. Давай вернёмся к ним в следующем году». Но в следующем году ситуация особо не изменится. Надо будет продолжать двигаться в направлении поддержки наших военных.

Сокращение доходов равно сокращению расходов. Всё будет стоить дешевле. Спортсмен, который раньше просил три миллиона рублей, теперь будет просить два. А мы придём к тому, что будем говорить: «Вот тебе 500 тыс. рублей и 150 билетов. Распространяй их, раз ты такой популярный». Это неприятно, но так было, есть и будет», – сказал Гаджиев в видео на своём YouTube-канале.