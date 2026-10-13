Алекс Перейра объяснил, почему Пауло Коста победит Магомеда Анкалаева в вероятном поединке

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра объяснил, почему соотечественник Пауло Коста победит россиянина Магомеда Анкалаева в вероятном поединке.

«Я думаю, что Коста победит. Он агрессивнее. Пауло выступил бы лучше. Если же Коста будет колебаться, то нас ждёт равный поединок, сложно сказать, кто возьмёт верх. Но если Пауло навяжет свою игру, свой ритм, то думаю, что он и победит», — приводит слова Перейры портал Sherdog.

У представителя Бразилии в профессиональном рекорде в ММА 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В качестве профи Алекс дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Также Поатан имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и кикбоксингу.