«Это вы делаете поединки!» Деметриус Джонсон осудил UFC за увольнение бойцов с победами

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон объяснил, почему, по его мнению, в организации существуют двойные стандарты.

«Я посмотрел пресс-конференцию Даны Уайта… И я слышал, как Дана Уайт сказал: «Мы хотим, чтобы лучшие дрались с лучшими. Мы хотим иметь лучшего таланта в ростере». Но у этого есть другая сторона — боец может быть незрелищным.

Двойные стандарты? Именно. Если Дана говорит, что они хотят лучших атлетов на планете, то вы сделаете всё, чтобы удержать такого парня, как Майкл Пейдж, даже если вам не нравится его стиль. Поставьте его против того, кто заставит его драться! Ведь это вы, чёрт возьми, делаете бои! Сделайте бой!» — сказал Джонсон в подкасте Ариэля Хельвани.