Ислам Махачев встретился с двукратным олимпийским чемпионом по дзюдо

Чемпион UFC в двух весовых категориях российский боец смешанного стиля Ислам Махачев встретился с двукратным олимпийским чемпионом по дзюдо японцем Сёхэем Оно.

Фото: из личного архива Сёхэя Оно

Сёхэю Оно 34 года. Японец является двукратным победителем Олимпийских игр (2016, 2020), а также трёхкратным чемпионом мира (2013, 2015, 2019). Помимо этого, Оно трижды выиграл Азиатские игры.

Ранее стало известно, что Махачев может провести вторую защиту титула UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) против бразильца Карлоса Пратеса 30 января на турнире UFC 330 в Торонто (Канада).

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