«Не знаю, зачем он говорит гадости обо мне». Перейра обвинил Вальтера Уокера в неуважении

Бывший обладатель титула UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразилец Алекс Перейра отреагировал на едкие комментарии в свой адрес от 11-го номера рейтинга UFC в категории до 120 кг соотечественника Вальтера Уокера.

«Он тот парень, который превратился в персонажа, понимаешь? Теперь он пытается заставить меня как-то реагировать на его высказывания. Я приглашал его со мной тренироваться — и Вальтер убежал. Он испугался, что его везут на избиение ко мне как мешок для битья. До меня донеслись слухи об этом. Этот парень испугался меня, а теперь пытается раскручивать наше противостояние, хотя он знает, что ничего не произойдёт. И при этом Вальтер продолжает говорить гадости.

Чёрт возьми, не знаю, зачем он это делает. Просто считаю это неуважением по отношению ко всему, что я делал и всё ещё делаю. Может, он делает это ради развлечения.

Когда такие парни падают, то уже не встают. Он даже в себя не верит. Если бы, например, Вальтер изменил мышление, может, и пошёл бы вверх, понимаешь? Но сейчас он никуда не идёт. Видишь, как Вальтер смотрит видео своего брата Джонни, его реакцию. Парень был либо расстроен [победой Джонни], либо завидовал, поскольку его брат устроил шоу, понимаешь? А Вальтер просто сидел там, ничего не праздновал. Или, может, Вальтер реально был ошеломлён, поскольку не поверил в увиденное и сказал: «Чёрт, мужик, мой брат реально это сделал, вот дерьмо».

И я оставлю сообщение ему. Ты можешь стать чемпионом, понимаешь? Твой брат может стать чемпионом, вы оба можете добиться большого успеха вместе. Но не принижай других. Думаю, это неправильно», — сказал Перейра в интервью на YouTube-канале Laerte Viana na área — MMA.