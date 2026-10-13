Сланов: Лара — совсем другой уровень, но он постарел. У Тима Цзю есть шансы

Российский тренер Виталий Сланов прокомментировал анонс поединка за титул WBA в среднем весе (до 72,6 кг) между кубинцем Эрисланди Ларой и австралийцем Тимом Цзю, который, как ожидается, состоится в конце года.

«У Тима Цзю очень звучная и известная фамилия. А Лара — совсем другой уровень бокса, но он уже постарел. Если бы этот поединок был лет 10 назад, не нужно было бы даже задумываться о победителе. То же самое было и со Спенсом. Сейчас всё же у Тима есть шансы. Тим собирает фамилии. Думаю, Лару на старости лет он может одолеть. У Лары три поражения в карьере, но, на мой взгляд, он и у Пало Уильямса, и у Сауля Альвареса, и у Джарретта Херда выиграл. Но руку тогда подняли не ему. Эрисланди Лара — крупное имя. И Тим Цзю может и выиграть, учитывая возраст Лары. Хотя тут не так всё однозначно. Отдаю какие-то шансы и Ларе», — сказал Сланов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.