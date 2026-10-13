«Прилетай в Вегас и скрути мне пятку, не шучу». Алекс Перейра бросил вызов Вальтеру Уокеру

Бывший обладатель титула UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразилец Алекс Перейра обратился к 11-му номеру рейтинга UFC в тяжёлом весе соотечественнику Вальтеру Уокеру с предложением провести спарринг в Лас-Вегасе. Если же тому удастся поймать Поатана на скручивание пятки, то Алекс заплатит ему столько, сколько тот получил за свой последний поединок в UFC.

«Если хочешь дополнительную мотивацию, приходи тренироваться, мужик. Приходи тренироваться с нами, сделаем совместный спарринг. Если ты меня побьёшь, я заплачу в размере твоего гонорара за последний бой. Скрути мою пятку, сделай что-нибудь, мужик. И я не шучу. Погнали в Лас-Вегас. Я привезу тебя из России. Поехали, посажу тебя на рейс первым классом, поставлю напротив себя, а потом ты опозоришься», — сказал Перейра в интервью на YouTube-канале Laerte Viana na área — MMA.