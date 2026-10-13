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Непобеждённый Артём Сусленков: нельзя недооценивать такого соперника, как Сергей Кузьмин

Непобеждённый Артём Сусленков: нельзя недооценивать такого соперника, как Сергей Кузьмин
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Непобеждённый российский боксёр, выступающий в тяжёлом весе, Артём Сусленков (15-0, КО 10) поделился мнением насчёт грядущего боя с соотечественником Сергеем Кузьминым (19-3, КО 14). Их поединок пройдёт в формате восьми раундов. Бой состоится 16 октября в Грозном.

«Для меня это ещё одна возможность показать свой уровень и сделать шаг вперёд в карьере. Сергей — опытный и сильный боксёр, поэтому считаю, что это хороший бой для российского бокса. Уверен, зрителям будет интересно. То, что он редко выступает и проиграл последний бой, для меня ничего не меняет. Недооценивать такого соперника нельзя. Готовлюсь максимально серьёзно. А фаворит я или нет — покажет ринг. В своих силах уверен», — приводит слова Сусленкова пресс-служба Федерации бокса России.

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