«Не собираюсь сидеть и ныть». Джонсон — о словах Стрикленда о низких гонорарах в UFC

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон прокомментировал жалобы американца Шона Стрикленда на гонорары бойцов в промоушене.

«Когда достаточно? Хотел бы я зарабатывать больше? 100%. Но я не собираюсь сидеть здесь и ныть из-за этого. В конечном счёте это путь Шона Стрикленда. Это его карьера. Если он недоволен этим, я должен уважать то, что он недоволен. Это не значит, что я должен с ним соглашаться. Я человек чёрно-белого мышления, верно? Он подписал контракт — и у него осталось пять боёв по этому контракту», — приводит слова Джонсона Ариэль Хельвани в социальной сети X.

Ранее Стрикленд публично выразил недовольство размером своих гонораров и заявил, что не будет драться и подписывать новые соглашения, пока не решит финансовый вопрос с UFC. Американец также допускал возможность отказаться от чемпионского пояса, завершить оставшиеся по контракту бои в полутяжёлом весе и затем перейти в бокс.