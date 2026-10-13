15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не собираюсь сидеть и ныть». Джонсон — о словах Стрикленда о низких гонорарах в UFC

«Не собираюсь сидеть и ныть». Джонсон — о словах Стрикленда о низких гонорарах в UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон прокомментировал жалобы американца Шона Стрикленда на гонорары бойцов в промоушене.

«Когда достаточно? Хотел бы я зарабатывать больше? 100%. Но я не собираюсь сидеть здесь и ныть из-за этого. В конечном счёте это путь Шона Стрикленда. Это его карьера. Если он недоволен этим, я должен уважать то, что он недоволен. Это не значит, что я должен с ним соглашаться. Я человек чёрно-белого мышления, верно? Он подписал контракт — и у него осталось пять боёв по этому контракту», — приводит слова Джонсона Ариэль Хельвани в социальной сети X.

Ранее Стрикленд публично выразил недовольство размером своих гонораров и заявил, что не будет драться и подписывать новые соглашения, пока не решит финансовый вопрос с UFC. Американец также допускал возможность отказаться от чемпионского пояса, завершить оставшиеся по контракту бои в полутяжёлом весе и затем перейти в бокс.

Материалы по теме
«Придётся смириться». Хельвани высказался о ситуации со Стриклендом и гонорарах в UFC
Комментарии