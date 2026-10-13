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Дэвид Бенавидес раскритиковал Бивола за отказ от больших боёв

Дэвид Бенавидес раскритиковал Бивола за отказ от больших боёв
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Непобеждённый действующий обладатель поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) раскритиковал россиянина Дмитрия Бивола.

«Мы пытались организовать этот бой с Ди-Боем [Биволом] очень и очень долго. Знаешь, похоже, он не готов принимать ни один из этих больших боёв. Он не выходил на громкие бои после дилогии с Бетербиевым, знаешь, так что я не знаю, что происходит с Ди-Боем или каковы его планы, но я сказал, что у меня, знаешь, намерения сосредоточены на этом дивизионе крузервейтов. Здесь много отличных поединков. У меня поединок 5 декабря в Финиксе, Аризона, а после этого посмотрим», — приводит слова Бенавидеса InsideRingShow в социальной сети Х.

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