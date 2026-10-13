Масвидаль высказался о предстоящем поединке Евлоев — Волкановски на UFC 333

Бывший претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль заявил, что давление россиянина Мовсара Евлоева станет серьёзным вызовом для чемпиона промоушена в полулёгком весе австралийца македонского происхождения Александра Волкановски в предстоящем бою на турнире UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

«С атлетичностью Мовсара не думаю, что Волк просто сможет встать и освободиться. Думаю, у него будет собачья драка каждый раз, когда его будут переводить», — приводит слова Масвидаля UFC on Paramount в социальной сети X.

Ранее Александр Волкановски заявил, что уверен в победе над Евлоевым и считает, что соперник не сможет продержаться против него все 25 минут.