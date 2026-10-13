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Масвидаль высказался о предстоящем поединке Евлоев — Волкановски на UFC 333

Масвидаль высказался о предстоящем поединке Евлоев — Волкановски на UFC 333
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Бывший претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль заявил, что давление россиянина Мовсара Евлоева станет серьёзным вызовом для чемпиона промоушена в полулёгком весе австралийца македонского происхождения Александра Волкановски в предстоящем бою на турнире UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«С атлетичностью Мовсара не думаю, что Волк просто сможет встать и освободиться. Думаю, у него будет собачья драка каждый раз, когда его будут переводить», — приводит слова Масвидаля UFC on Paramount в социальной сети X.

Ранее Александр Волкановски заявил, что уверен в победе над Евлоевым и считает, что соперник не сможет продержаться против него все 25 минут.

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