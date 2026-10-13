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Видео: 47-летний Пакьяо танцует во время тренировки на ринге

Видео: 47-летний Пакьяо танцует во время тренировки на ринге
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47-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо опубликовал в социальных сетях видеоролик с тренировки на ринге, где он также решил потанцевать.

«Наслаждаюсь каждой тренировкой. Это тяжёлая работа, но я люблю то, что делаю. А когда музыка хорошая — почему бы немного не потанцевать?» — подписал видеоролик прославленный боксёр.

Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.

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