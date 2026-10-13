«Меня выгнали из киноиндустрии. И это справедливо». Сина — о старте кинокарьеры в 2006-м

Легендарный американский рестлер и голливудский актёр Джон Сина рассказал, как его выгнали из киноиндустрии в начале 2000-х. Первым фильмом, где Джон исполнил главную роль, стал боевик «Морской пехотинец» (2006).

«Это был долгий путь. Думаю, это самое важное. Люди думают, что всё происходит в одночасье. Те ранние проекты… Честно говоря, я не вкладывал в них сердце. Будучи молодым 20-летним парнем, боже, путешествовать по миру, быть перед десятками тысяч людей каждую ночь, сходить с ума, а затем делать это ночь за ночью. Вот где я хотел быть, и вот где я чувствовал себя комфортно и свободно.

У меня просто не было мудрости для съёмочного процесса. Так что меня выгнали из киноиндустрии за то, что мне было всё равно, это справедливо. Если тебе что-то безразлично, дай возможность тому, кому небезразлично. Сейчас я сверхувлечён тем, что делаю, и это всё — от съёмок до сидения здесь и разговоров о фильмах с вами, ребята. И мне так повезло, что мне дали второй шанс. И на это ушло 20 лет работы.

Чувак, я думаю, нет ничего плохого в том, чтобы оценивать себя, смотреть в зеркало, любить себя за свои сильные стороны и недостатки и пытаться работать, чтобы стать лучше, чем ты был вчера», — приводит слова Сины Fох News.