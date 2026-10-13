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Масвидаль назвал преимущество Евлоева перед боем с Волкановски

Масвидаль назвал преимущество Евлоева перед боем с Волкановски
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Бывший двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль высказался о предстоящем поединке между претендентом на титул UFC в полулёгком весе россиянином Мовсаром Евлоевым с австралийским чемпионом дивизиона Александром Волкановски. Сражение между двумя атлетами пройдёт 24 октября 2026 года на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Мовсар — один из сильнейших бойцов в своей весовой категории. Он не теряет форму… Вот что меня действительно беспокоит в случае с Волкановски, учитывая его возраст и то, что его тело уже изнашивается», — сказал Масвидаль в эфире UFC on Paramount+.

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