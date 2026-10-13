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Двалишвили: во втором бою с Яном я быстро понял, что не смогу победить

Двалишвили: во втором бою с Яном я быстро понял, что не смогу победить
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили заявил, что уже во втором раунде второго поединка с россиянином Петром Яном понял, что не сможет победить.

«На второй раунд я вышел с планом провести тейкдаун. Я атаковал и пытался повалить его, но все попытки были неудачными. Секунд через 10 у меня закончилась энергия. Тогда я подумал: «И что теперь?» План на бой был делать то, что хочу – драться в стойке, а если не получится, то перевести. Но он одолел меня в ударке, а провести тейкдаун не получилось. Я быстро понял, что не смогу победить, и просто наслаждался боем», – сказал Двалишвили в видео на YouTube-канале UFC on Paramount.

Бой состоялся 7 декабря 2025 года и завершился победой россиянина.

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