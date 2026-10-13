В WWE перенесут турнир в Саудовской Аравии из-за атак на аэропорт — TRNBCKL

Руководство промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) приняло решение не проводить крупный турнир Crown Jewel 7 ноября 2026 года в Саудовской Аравии, об этом сообщили в издании TRNBCKL в социальной сети Х.

Это решение было принято после того, как международный аэропорт имени короля Халида был закрыт после нескольких ракетных атак со стороны хуситов в столице Саудовской Аравии.

Изначально шоу Crown Jewel было проспонсировано арабскими шейхами для проведения на своей территории ради популяризации реслинга в регионе.

Новое место проведения шоу в 2026 году пока не называется.

На Crown Jewel действующие обладатели главных титулов мужского и женского ростеров сразятся за один трофей.