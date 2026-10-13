«Что этот парень вообще сделал?» Перейра — о титульном поединке Хокита

Бывший обладатель титула UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразилец Алекс Перейра высказался о титульном поединке Сириля Гана и Джоша Хокита.

«Когда я спросил [Кормье]: «Если я побью временного чемпиона Гана, примут ли меня как чемпиона?» Он сказал: «Чувак, не думаю». Знаете, у одного парня есть своё мнение, которое не имеет никакого смысла. Теперь другой парень, который был никем, вдруг стал кем-то, понимаете? Они пытаются повлиять на людей, чтобы те думали, что Ган — Хокит будет лучший бой, чем поединок со мной. Думаю, это единственное объяснение, чувак. Если бы это был какой-то другой парень — ладно, но что этот парень вообще сделал?» — приводит слова Перейры MMAFightIng.