Жан Силва: как только Пратес попадёт по Махачеву — бой закончится

Бразильский боец UFC Жан Силва высказался об ожидаемом поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и соотечественником Карлосом Пратесом, который может состояться в начале 2027 года.

«Махачев соглашался обмениваться ударами с Иэном Гэрри, потому что у Гэрри нет такой нокаутирующей мощи, как у Пратеса. С Пратесом он не станет работать в стойке и обмениваться ударами. В этом у Карлоса огромное преимущество: как только он попадёт — бой закончится. Поединок рассчитан на пять раундов, и я очень сомневаюсь, что Махачев сможет пройти всю дистанцию, не пропустив ни одного мощного удара от Пратеса», — приводит слова Сильвы MMA Fighting.