Уайт заявил, что хотел анонсировать бой Фьюри — Джошуа на турнире UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт высказался о боксёрском поединке Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

«Мы продвигаем и продюсируем бой. Он пройдёт на стадионе «Принципалити» в Кардиффе, Уэльс, и я рад, что смогу там присутствовать. Он практически уже распродан. Я ещё не смотрел сегодня, но когда мы запустили билеты в продажу, оставалось менее 700 штук, что практически считается аншлагом. Так что это просто показывает, что люди заинтересованы и неравнодушны к этому бою.

Я хотел анонсировать этот бой на турнире в Белом доме и устроить их поединок в Нью-Йорке. Да. ***** [случилась]. Много ***** произошло с тех пор. И вот мы здесь. Мы наконец добрались. У нас билеты в продаже. Билеты разошлись хорошо. Так что это было интересно, но я знал, что такого рода вещи будут происходить, когда я ввязывался в бокс. Слушайте, если вы, ребята, никогда не видели бой в Великобритании — я имею в виду, спортивные мероприятия в целом в Великобритании просто другие. Это самый большой бой в тяжёлом весе за всю историю Англии, так что ожидаю, что это будет действительно особенное зрелище вживую.

Это просто одна из тех вещей, когда поколенческие парни наконец дерутся, и это разделится. У вас будут фанаты Эй-Джея, фанаты Фьюри, и я гарантирую вам, что арена будет электрической в тот вечер. Это очень весело… Слушайте, что бы ни произошло между мной и Эдди Хирном — Фрэнк Уоррен также участвует в этом бою — бой распродан. Слушайте, Эдди сильно давил за то, чтобы это было в Великобритании. Я пытался сделать это на «Мэдисон Сквер Гарден». Но будет этот бой в Великобритании, и распродан стадион на 80 000 мест.

И, как я сказал, искренне верю, что «Мэдисон Сквер Гарден» — это пять часов полёта от Великобритании. Это тоже было бы мгновенно распродано, и энергия была бы такой же. Потому что не знаю, видели ли вы когда-нибудь, как ирландцы приезжают на бой Конора Макгрегора, — это абсолютно безумие. Бои Рики Хаттона в Вегасе были безумием. Великобритания — весёлое, весёлое место для спорта», — приводит слова Уайта MMA Fighting.