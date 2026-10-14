«Всё было подстроено». Перейра — об анонсе боя Ган — Хокит

Бывший обладатель титула UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразилец Алекс Перейра раскритиковал руководство промоушена из-за титульного поединка Сириля Гана и Джоша Хокита.

«Ладно, я не согласился с этим, но они здесь главные. Всё это было в некотором роде подстроено, понимаете? Я видел некоторые вещи ещё до того, как они сделали объявление, — как Кормье и другие ребята говорили, что это будет хороший бой. Когда я говорю, что эти люди — инфлюенсеры, люди с большой вовлечённостью и подписчиками, [UFC говорит им]: «Идите и скажите, что это хороший бой, когда мы объявим его, публика уже будет не против, так как согласится с вами», понимаете? Думаю, они сделали всё возможное, чтобы попытаться заставить людей поверить, что именно этот бой нужно было организовать», — приводит слова Перейры MMA FIghting.