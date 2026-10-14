Видео: Илия Топурия показал кадры с ударной тренировки

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях испано-грузин Илия Топурия поделился новыми видео и фотографиями с ударной тренировки в социальной сети.

«Бог знает ваши сражения. Ваше сердце знает вашу силу. Работа сделает всё остальное. Будьте воином», — подписал кадры спортсмен.

Фото: Из личного архива Илии Топурии

Фото: Из личного архива Илии Топурии

В последнем поединке, который прошёл в Вашингтоне, США, и стал главным событием турнира UFC White House — Freedom 250, Илия разделил октагон с американцем Джастином Гейджи. Их противостояние завершилось победой Гейджи техническим нокаутом. Для Матадора это поражение стало первым в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.