Уайдман — о Двалишвили: Машина немного заржавела, но, думаю, мы увидим другого Мераба

Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне штатный аналитик лиги американец Крис Уайдман высказался о предстоящей трилогии между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном на UFC 333.

«Речь не просто о серии из четырёх побед. За год он победил Умара Нурмагомедова, Кори Сэндхагена и Шона О’Мэлли — одних из лучших бойцов легчайшего дивизиона за всю историю. А затем он встретился в реванше с Петром Яном. Мне хочется подчеркнуть, через что пришлось пройти Мерабу. Ты знаешь, каково это — провести много боёв за год. Тело избито, и ты сразу переходишь от одного поединка к следующему.

Представьте, что нужно провести четыре титульных боя, заниматься всей этой рекламной чепухой, стараться угодить всем, одновременно пытаться зарабатывать деньги и тренироваться. Я думал, что Машина справится. Если кому-то и было по силам это сделать, то именно ему. Но, чёрт возьми, Машина немного заржавела.

Мераб к тому же очень умный боец, поэтому мне интересно посмотреть, как он вернётся, учитывая, что он понял, что сработало, а что нет в последнем бою. Думаю, мы увидим другого Мераба. Мне любопытно, какие изменения он внесёт», — сказал Уайдман в подкасте Deep Waters.