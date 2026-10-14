Даниэль Кормье высказался о теории заговора Алекса Перейры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на слова экс-чемпиона организации Алекса Перейры, предположившего, что UFC поручил ему продвигать титульный бой между Сирилем Ганом и Джошем Хокитом в тяжёлом весе.

«Алекс Перейра — один из лучших бойцов, которых мы видели за очень долгое время. Он был чемпионом в среднем и полутяжёлом весе, а теперь выступает в тяжёлом дивизионе. За последние пять лет, что он здесь, у нас с Алексом сложились определённые отношения. Я считаю, что они прекрасные, и могу назвать их дружескими.

Но сегодня мне показали кое-что: Перейра дал интервью и сказал несколько вещей, которые мне не совсем понятны. Речь идёт о бое Джоша Хокита с Сирилем Ганом, но это не так уж сильно меня задевает. Однако сказанное неправда.

UFC не просила меня продвигать этот поединок как бой, который должен состояться. После проверки фактов я объясню, почему считаю, что именно этот бой должен был пройти. Ещё раз: у меня нет ничего против Алекса Перейры. Более того, я считаю его своим приятелем. У нас было много прекрасных моментов, интервью и приятных взаимодействий», — заявил Кормье в видео для своего YouTube-канала.