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«Алмазы образуются под давлением». Пётр Ян — о прессинге от Мераба Двалишвили

«Алмазы образуются под давлением». Пётр Ян — о прессинге от Мераба Двалишвили
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33-летний действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о предстоящей трилогии с грузином Мерабом Двалишвили на UFC 333.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Я не могу по-настоящему злиться из-за прессинга Мераба — это часть его тактики. У каждого бойца ММА есть свой план на бой. Его план — постоянно идти вперёд и оказывать давление. Но, как мы знаем, алмазы образуются под давлением. Поэтому, когда на тебя постоянно давят, становится понятно, кто ты на самом деле и действительно ли ты тот самый алмаз. Все умеют плавать, но не каждый готов отплыть слишком далеко от берега», — сказал Ян в интервью для канала UFC on Paramount+.

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