«Алмазы образуются под давлением». Пётр Ян — о прессинге от Мераба Двалишвили

33-летний действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о предстоящей трилогии с грузином Мерабом Двалишвили на UFC 333.

«Я не могу по-настоящему злиться из-за прессинга Мераба — это часть его тактики. У каждого бойца ММА есть свой план на бой. Его план — постоянно идти вперёд и оказывать давление. Но, как мы знаем, алмазы образуются под давлением. Поэтому, когда на тебя постоянно давят, становится понятно, кто ты на самом деле и действительно ли ты тот самый алмаз. Все умеют плавать, но не каждый готов отплыть слишком далеко от берега», — сказал Ян в интервью для канала UFC on Paramount+.