Уайт — о словах Перейры: если бы мы так поступали, Стрикленд ушёл бы три года назад

Президент UFC Дана Уайт опроверг заявления экс-чемпиона организации Алекса Перейры о том, что лига повлияла на комментарии Даниэля Кормье о титульном бое между Джошем Хокитом и Сирилем Ганом.

«Конечно, это неправда. Что за чушь? Эти парни — самые подозрительные люди на планете. Я никогда ничего не просил Даниэля делать. Так это не работает. Мы так не действуем.

Во-первых, я никогда не говорил Джо Рогану, Даниэлю Кормье или кому-либо ещё, что нужно говорить о том или ином человеке. Более того, как давний поклонник единоборств я терпеть не могу, когда комментаторы негативно высказываются о бойцах. Но я никому не указываю, что говорить.

Я не диктую свои слова бойцам и не указываю комментаторам, что им говорить. Всё происходит естественным образом: комментаторы сами ведут трансляцию так, как считают нужным. И мы не контролируем то, что бойцы говорят вам здесь после поединков. Если бы мы так поступали, Шон Стрикланд ушёл бы уже три ****** года назад», — сказал Уайт на пресс-конференции Dana White's Contender Series.