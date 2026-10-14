Шон Стрикленд заключил новое соглашение с UFC в мае — Дана Уайт

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на недовольство чемпиона организации Шона Стрикленда своим гонораром.

«Нет, лично я с ним не разговаривал. Я слышал об этом в социальных сетях. Но когда Шон Стрикленд вообще не был чем-то недоволен или ему было нечего сказать?

Шон Стрикленд подписал новый контракт ещё в мае. Он заключил новое соглашение всего четыре-пять месяцев назад. Насколько я знаю, судя по озвученной им сумме, это неправда. Названная им сумма не соответствует действительности.

Что ж, ситуация такова. Если бы он год или два выступал на прежних условиях, тогда можно было бы обсуждать этот вопрос. Но он подписал контракт в мае. Тогда он получил совершенно новое соглашение. Таковы обстоятельства», — заявил Уайт на пресс-конференции после DWCS 96.

Стрикленд не выступал с мая, когда победил Хамзата Чимаева и во второй раз завоевал пояс UFC. Шон также не попал в недавно обнародованное расписание турниров UFC на конец года. В социальных сетях он выразил недовольство промоушеном и своим вознаграждением, а также допустил, что может отказаться от титула и уйти из MMA.