Евлоев ответил, что бы сделал, если бы встретил в тёмном переулке трёх Волкановски

Претендент на титул UFC в полулёгком весе Мовсар Евлоев ответил на шутливый вопрос своего товарища Руслана Дзаурова о том, что бы он сделал, если бы встретил в тёмном переулке трёх Александров Волкановски.

Руслан. Мовсар, представь себе, вот ты идёшь, вот тёмный переулок, как в рассказах страшных, и тебе навстречу идут три [Александра] Волкановски. Что бы ты сделал?

Мовсар. Три их?

Руслан. Да.

Мовсар. Одинаковых, да?

Руслан. Да (смеётся).

Мовсар. Наверное, двоих сразу уберу, а третьего на 24-е [октября] оставлю. По-любому за титул надо драться (улыбается), — сказал спортсмен в видео, опубликованном в аккаунте Дзаурова в социальной сети.