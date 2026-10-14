Бибулатов: если Павлович удосрочит Перейру, будет следующим претендентом на титул

Руководитель АСА Магомед Бибулатов рассказал о перспективах в UFC бывшего претендента на титул временного чемпиона организации в тяжёлом весе россиянина Сергея Павловича в случае победы над бразильцем Алексом Перейрой.

«Это большой бой и большой шанс для Сергея Павловича. Если он сможет удосрочить Алекса Перейру, уверен, он будет следующим претендентом», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 21 победа, из которых 16 были одержаны нокаутом, и три поражения. Спортсмен является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.