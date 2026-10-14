Оливейра — о Гейджи: не заработает на следующем бое больше, чем на турнире в Белом доме

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра высказался о чемпионе Джастине Гейджи.

«Я думаю, что, без сомнения, он не заработает в своём следующем бою больше, чем заработал в Белом доме. Белый дом был местом, где все хотели драться, все хотели там быть. Там был весь этот гламур, так что он принял деньги за тот бой. Иными словами, его следующий гонорар не будет таким же большим. Это определённо будет хорошая сумма, но не та, что он заработал в Белом доме. Белый дом был чем-то, где все хотели бы драться, и, конечно, те, кто зарабатывал $ 100 млн раньше, взяли $ 500 млн, чтобы драться на том карде.

Я также понимаю его сторону, когда он говорит: «Чувак, у меня уже были отличные бои, я построил отличную историю и хочу уйти на пенсию». Но не мне, не тебе и не кому-то ещё это решать. Ему решать, понять, каков следующий шаг, пришло ли время остановиться и уйти на пенсию. Сесть и подумать. Что касается меня, я испытываю к нему огромное уважение. Он парень, который создал отличную историю и провёл отличные бои, так что, если он уйдёт, он получит стоячие овации. Если он продолжит драться, он, конечно, получит овацию стоя за историю, которую создал», — приводит слова Оливейры MMAFighting.