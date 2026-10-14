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Оливейра заявил, что станет претендентом на титул Гейджи в случае победы над Лопесом

Оливейра заявил, что станет претендентом на титул Гейджи в случае победы над Лопесом
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра заявил, что в случае победы над Диего Лопесом станет следующим претендентом на титул Джастина Гейджи.

«Бой между Чарльзом Оливейрой и Диего Лопесом определённо будет взрывным. Если я выиграю этот бой, я определённо буду следующим в очереди, независимо от того, вернётся Гейджи или нет, потому что это будет очень большой бой, который отлично продаётся. Я думаю, Джастину Гейджи нужно увидеть, каков путь, будет ли он драться или нет, уйдёт ли он на пенсию, чтобы мы могли понять, каков следующий шаг», — приводит слова Оливейры издание MMA Fighting.

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