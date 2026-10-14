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Дакота Макгрегор выступит в соглавном бою турнира Power Slap c Пельменем

Дакота Макгрегор выступит в соглавном бою турнира Power Slap c Пельменем
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29-летний канадский боец Дакота Макгрегор вновь выступит в соглавном поединке турнира Power Slap, в главном сражении которого свой поединок проведёт российский боец Василий «Пельмень» Камоцкий, о чём сообщила пресс-служба промоушена.

Соперником Макрегора станет 26-летний американец Райли Монтойя. Дакота на данный момент занимает первую строчку рейтинга в лёгком весе, а Райли — третью.

Макгрегор — бывший претендент на титул. На его счету три победы и два поражения в промоушене.

В главном бою состоится титульный реванш в супертяжёлом весе — чемпион Дэйн «Гавайский Хитман» Вирнс встретится с россиянином Василием «Пельменем» Камоцким.

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