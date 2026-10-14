«Я продаю намного больше». Оливейра — о Царукяне в титульной гонке UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра заявил, что способен продать больше, чем Арман Царукян, в титульной гонке промоушена.

«Я думаю, Арман ждёт, чтобы драться за титул. Однако если мы будем говорить о ценности имени, что я думаю? На мой взгляд, я продаю намного больше, чем Арман. Так что я мог бы обойти Армана в титульной гонке. Есть эта штука с Гейджи, что он может уйти на пенсию. Если он уйдёт, нет другого пути. После этого боя это определённо будут я и Арман, дерущиеся за титул. Так что в реальности, без тени сомнения, мы ждём парня, которому нужно решить свой следующий шаг», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.