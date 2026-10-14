Пимблетт — о Топурии: разочарован, что не я лишил его статуса непобеждённого

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт высказался о бывшем обладателе чемпионского титула UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузине Илии Топурии.

«Я очень разочарован, что не я лишил его статуса непобеждённого, но я буду тем, кто отправит его обратно в полулёгкий вес», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

В последнем поединке, который прошёл в Вашингтоне, США, и стал главным событием турнира UFC White House — Freedom 250, Илия разделил октагон с американцем Джастином Гейджи. Их противостояние завершилось победой Гейджи техническим нокаутом. Для Матадора это поражение стало первым в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.