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Пимблетт — о Топурии: разочарован, что не я лишил его статуса непобеждённого

Пимблетт — о Топурии: разочарован, что не я лишил его статуса непобеждённого
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт высказался о бывшем обладателе чемпионского титула UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузине Илии Топурии.

«Я очень разочарован, что не я лишил его статуса непобеждённого, но я буду тем, кто отправит его обратно в полулёгкий вес», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

В последнем поединке, который прошёл в Вашингтоне, США, и стал главным событием турнира UFC White House — Freedom 250, Илия разделил октагон с американцем Джастином Гейджи. Их противостояние завершилось победой Гейджи техническим нокаутом. Для Матадора это поражение стало первым в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

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