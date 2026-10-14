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Уиттакер заявил, что Аллен должен сразиться с Чимаевым, а не дю Плесси

Уиттакер заявил, что Аллен должен сразиться с Чимаевым, а не дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался о будущем Брендана Аллена после победы над Кристианом Лероем Данканом.

UFC 2026. UFC Fight Night 290, Лас-Вегас, США
Брендан Аллен (W) — Кристиан Лерой Данкан
11 октября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Брендан Аллен
Окончено
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Кристиан Лерой Данкан

«Любопытный матчап, глядя на это здесь, который я хотел бы увидеть, — это Брендан Аллен против Хамзата Чимаева, потому что я думаю, он немного нивелирует разницу между ними. Брендан Аллен более искушён в стойке, но также его игра в джиу-джитсу может вставить палки в колёса доминирующей игре Чимаева в верхнем контроле.

Разве Дрикус против Робокопа [Грегори Родригеса] не звучит намного лучше? Это будет прекрасная рубка на высшем уровне, и это то, ради чего я хочу включиться. Ни один из парней не выиграет от этого боя, им придётся действительно вырубать друг друга», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade Podcast.

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