Уиттакер объяснил, почему не вернётся в средний вес UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер объяснил, почему не собирается возвращаться из полутяжёлого дивизиона.

«Возвращение в средний вес? Честно говоря, я больше так на это не смотрю. Средний вес в прошлом. Я счастлив как полутяжеловес. Тренировки и образ жизни просто намного лучше. Намного лучше. И получать удовольствие намного важнее там, где я нахожусь в своей карьере, чем почти всё остальное. Очевидно, побеждать, а затем прогрессировать и двигаться к этой цели — это карьера, это конечная цель карьеры в целом, но я хочу наслаждаться путешествием и поездкой. Я хочу взять своих детей с собой во всё это.

Я был средневесом, я был на вершине пищевой цепочки долгое время со всеми этими парнями. Я доволен работой, которую проделал там, но нет, я рад, что эта глава закончена, мы перевернули страницу, и теперь я полутяжеловес», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade Podcast.