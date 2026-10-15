Полный кард турнира RAF, где свои схватки проведут Чимаев и Царукян

Пресс-служба промоушена Real American Freestyle (RAF) опубликовала полный кард турнира, который пройдёт в субботу, 14 ноября, в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Абу-Даби.

Фото: RAF

Кард турнира RAF:

Хамзат Чимаев vs Колби Ковингтон;

Арман Царукян vs Ренато Грейси;

Забит Магомедшарипов vs Гига Чикадзе;

Кеннеди Алексис Блейдс vs Белла Мир;

Абдулрашид Садулаев vs Даурен Куруглиев;

Кайл Дейк vs Алп Арслан Бегенджов;

Умар Нурмагомедов vs Юрайя Фабер;

Джордан Барроуз vs Азамат Нуриков;

Кайл Снайдер vs Шамиль Эрдоган;

Муртаза Талха vs Эльсайед;

Захид Валенсия vs Хидир Сайпудинов;

Али Аль-Кайси vs Хамза Кухеджи;

Диана Авсарагова vs Джуллиана Пенья.