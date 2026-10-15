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Полный кард турнира RAF, где свои схватки проведут Чимаев и Царукян

Полный кард турнира RAF, где свои схватки проведут Чимаев и Царукян
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Пресс-служба промоушена Real American Freestyle (RAF) опубликовала полный кард турнира, который пройдёт в субботу, 14 ноября, в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Абу-Даби.

Фото: RAF

Кард турнира RAF:

Хамзат Чимаев vs Колби Ковингтон;
Арман Царукян vs Ренато Грейси;
Забит Магомедшарипов vs Гига Чикадзе;
Кеннеди Алексис Блейдс vs Белла Мир;
Абдулрашид Садулаев vs Даурен Куруглиев;
Кайл Дейк vs Алп Арслан Бегенджов;
Умар Нурмагомедов vs Юрайя Фабер;
Джордан Барроуз vs Азамат Нуриков;
Кайл Снайдер vs Шамиль Эрдоган;
Муртаза Талха vs Эльсайед;
Захид Валенсия vs Хидир Сайпудинов;
Али Аль-Кайси vs Хамза Кухеджи;
Диана Авсарагова vs Джуллиана Пенья.

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