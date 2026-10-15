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Непобеждённого британца уволили из UFC после семи побед подряд

Непобеждённого британца уволили из UFC после семи побед подряд
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Непобеждённый британский боец Фарид Башарат (12-0) UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), покинул организацию, сообщает издание MMA Fighting.

Фариду Башарату 29 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед (одна досрочная) и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США, Башарат победил единогласным судейским решением американца Джона Гарзу.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на недовольство чемпиона организации Шона Стрикленда гонорарами.

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