«В этот раз даже не плакал». Пимблетт объяснил, почему легко пережил поражение от Гейджи

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт рассказал, как отнёсся к своему поражению в поединке с американцем Джастином Гейджи, состоявшемся в январе на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе, США.

«Это сказалось на мне меньше, чем другие бои, в которых я проигрывал. Когда я проигрывал в 18 лет, 22, 23 года, всё это ужасно сказывалось на моём состоянии. В этот раз я даже не плакал. После каждого проигранного боя я плакал днями напролёт. В этот же раз я понял, что это просто развитие», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

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