15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«В этот раз даже не плакал». Пимблетт объяснил, почему легко пережил поражение от Гейджи

«В этот раз даже не плакал». Пимблетт объяснил, почему легко пережил поражение от Гейджи
Комментарии

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт рассказал, как отнёсся к своему поражению в поединке с американцем Джастином Гейджи, состоявшемся в январе на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе, США.

«Это сказалось на мне меньше, чем другие бои, в которых я проигрывал. Когда я проигрывал в 18 лет, 22, 23 года, всё это ужасно сказывалось на моём состоянии. В этот раз я даже не плакал. После каждого проигранного боя я плакал днями напролёт. В этот же раз я понял, что это просто развитие», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

Материалы по теме
Пимблетт — о Топурии: разочарован, что не я лишил его статуса непобеждённого

Пимблетт проиграл болевым приёмом на турнире по грэпплингу

Комментарии