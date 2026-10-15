Новичок UFC Чопуров назвал российского бойца, повлиявшего на его решение прийти в MMA

Непобеждённый российский боец смешанного стиля Асаф Чопуров, готовящийся дебютировать в UFC на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ, рассказал, как на его жизнь повлиял член Зала славы соотечественник Хабиб Нурмагомедов.

«Когда я стал фанатом UFC? Когда мне было 14-15 лет. Почему? Во-первых, я увидел Хабиба Нурмагомедова, то, насколько дисциплинированным он был… Я также отправился в Дагестан и провёл тренировочный лагерь с Абдулманапом [Нурмагомедовым]. И это была хорошая мотивация для меня», — сказал Чопуров в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, на турнире UFC 333 Чопуров сразится с австралийцем Коби Тикнессом.