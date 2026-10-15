15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Новичок UFC Чопуров назвал российского бойца, повлиявшего на его решение прийти в MMA

Новичок UFC Чопуров назвал российского бойца, повлиявшего на его решение прийти в MMA
Комментарии

Непобеждённый российский боец смешанного стиля Асаф Чопуров, готовящийся дебютировать в UFC на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ, рассказал, как на его жизнь повлиял член Зала славы соотечественник Хабиб Нурмагомедов.

«Когда я стал фанатом UFC? Когда мне было 14-15 лет. Почему? Во-первых, я увидел Хабиба Нурмагомедова, то, насколько дисциплинированным он был… Я также отправился в Дагестан и провёл тренировочный лагерь с Абдулманапом [Нурмагомедовым]. И это была хорошая мотивация для меня», — сказал Чопуров в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, на турнире UFC 333 Чопуров сразится с австралийцем Коби Тикнессом.

Материалы по теме
Фото
«Я готовил». Усман Нурмагомедов показал архивное фото с Хабибом
Комментарии