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Пэдди Пимблетт назвал сроки следующего боя в UFC

Пэдди Пимблетт назвал сроки следующего боя в UFC
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Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о сроках проведения следующего поединка.

«Не знаю о ситуации сейчас. Нужно подождать. Все в моём дивизионе могут быть заняты. Я больше никогда не подерусь в январе. Если мы не подерёмся до конца года, это будет март или апрель», — сказал Пимблетт в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США, Пимблетт победил удушающим приёмом в первом раунде француза Бенуа Сен-Дени.

Ранее Пимблетт рассказал, как пережил поражение от Гейджи.

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