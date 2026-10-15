Алекс Волкановски заявил о готовности провести прощальный бой с Джастином Гейджи

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски заявил, что готов провести заключительный поединок в карьере против действующего обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) американца Джастина Гейджи.

«Просто представьте… Гейджи и Волк. Кажется, он говорил, что, возможно, проведёт ещё один бой. Это был бы супербой. Давайте устроим супербой, титул в лёгком весе на кону, и мы оба завершаем карьеру. После этого пускай дивизионы уже сами разбираются, что к чему», — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Who The Fook Are These Guys?

Материалы по теме Евлоев ответил, что бы сделал, если бы встретил в тёмном переулке трёх Волкановски

Волкановски тренирует добивания в партере перед боем с Лопесом