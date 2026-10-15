«Два лучших представителя смешанных единоборств». Роман Власов — о Хабибе и Махачеве

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной думы россиянин Роман Власов высказался о звёздах MMA соотечественниках Хабибе Нурмагомедове и Исламе Махачеве.

«Это два лучших представителя смешанных единоборств. Я болел в своё время за Хабиба, сегодня болею за Ислама, считаю, что они легендарные спортсмены. И чем дольше будет Ислам в боях, тем лучше, потому что за ним идёт огромное количество детей, смотрят на него.

Убедительная победная серия, человек невероятным образом доминирует, и я желаю ему здоровья, сохранить настрой, сохранить все те качества, которые получил он от Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова, человека, который воспитал большое количество чемпионов мира. Поэтому это победоносная школа с великими победными традициями. Желаю сохранить, приумножить и всегда соответствовать», — приводит слова Власова ТАСС.