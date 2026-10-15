«Может получиться как у Андерсона Силвы и Форреста Гриффина». Манель Капе — о бое с Ваном

Португальский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Манель Капе высказался о возможном поединке с действующим чемпионом американцем Джошуа Ваном.

«Я знаю о своей силе. И знаю о навыках, которыми обладаю. И если я сказал, что бой будет лёгким, значит, так оно и будет. Он слишком медленно выбрасывает удары для меня. Всё может получиться так же, как у Андерсона Силвы и Форреста Гриффина. Вот что я представляю. Правда», — сказал Капе в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Манелю Капе 32 года. Португалец ангольского происхождения дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и три поражения.