Хокит: Перейре подносили соперников на блюдечке, но он слишком туп, чтобы это понять

Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Джош Хокит ответил бывшему чемпиону организации в двух весовых категориях бразильцу Алексу Перейре, ранее заявившему, что тот незаслуженно получил бой за титул.

«Оказывается, Алекс чертовски тупой. Теперь он распускает язык, забыв, кто сделал его богатым. Ему подносили соперников на блюдечке, но он слишком туп, чтобы это понять», — написал Хокит в социальной сети X (ранее Twitter).

Джошу Хокиту 28 лет. Американец выступает в UFC с 2025 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.

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