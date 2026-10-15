Дана Уайт прокомментировал увольнение бойца с семью победами подряд в UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал увольнение непобеждённого британского бойца легчайшего веса (до 61 кг) Фарида Башарата из организации.

«Это возможность — быть в UFC и выступать перед всеми миром. Он просто тот парень, который всё сделал неправильно и расстроил людей. Я не был вовлечён во всю эту ситуацию с ним… Но матчмейкеры, Хантер [Кэмпбелл], не были довольны им. Им не понравилось, как он себя ведёт, не понравились многие его поступки», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира Претендентской серии.

Фариду Башарату 29 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед (одна досрочная) и ни одного поражения.