«MMA — единственный спорт, где можно побеждать и двигаться назад». Пейдж — об уходе из UFC

Британский боец смешанного стиля Майкл Пейдж высказался об увольнении из UFC, несмотря на победную серию.

«В каком-то смысле всё это похоже на производственную линию. И мы обслуживаем посетителей баров, которые хотят крови. Недавно у меня был разговоров с другом, и он сказал… Это касается не только UFC, MMA в целом. Это, вероятно, единственный спорт, где можно побеждать и двигаться назад. А можно проигрывать и двигаться вперёд. Больше нет такого спорта, где это происходит. К сожалению», — сказал Пейдж в подкасте The Ariel Helwani Show.

Пейдж поддержал критику в адрес UFC из-за низких гонораров.

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