15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«MMA — единственный спорт, где можно побеждать и двигаться назад». Пейдж — об уходе из UFC

«MMA — единственный спорт, где можно побеждать и двигаться назад». Пейдж — об уходе из UFC
Комментарии

Британский боец смешанного стиля Майкл Пейдж высказался об увольнении из UFC, несмотря на победную серию.

«В каком-то смысле всё это похоже на производственную линию. И мы обслуживаем посетителей баров, которые хотят крови. Недавно у меня был разговоров с другом, и он сказал… Это касается не только UFC, MMA в целом. Это, вероятно, единственный спорт, где можно побеждать и двигаться назад. А можно проигрывать и двигаться вперёд. Больше нет такого спорта, где это происходит. К сожалению», — сказал Пейдж в подкасте The Ariel Helwani Show.

Пейдж поддержал критику в адрес UFC из-за низких гонораров.

Материалы по теме
«Нужно ценить этих парней». Пейдж поддержал критику в адрес UFC из-за низких гонораров

Самые высокие зарплаты в спорте

Комментарии